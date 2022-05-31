Консервируем клубнику на зиму: самые простые и доступные варианты

В Украине уже активно продают самую любимую летнюю ягоду - клубнику. Сезон клубники не очень длинный и во второй половине июня - в начале июля ее уже не будет. А так, как съесть клубники на целый год вперед невозможно, ею можно запастись.

Какие рецепты консервации вам понадобятся - читайте в материале ниже.

Клубничное варенье

Клубника - 2,5 кг

Сахар - 2,5 кг

Лимон (сок) - 1шт или раствор лимонной кислоты - 2 ч. ложки.

Клубнику моем, перебираем, убираем листики. В посуду для варки варенья насыпаем половину сахара. Ровным слоем выкладываем клубнику. Засыпаем сверху оставшимся сахаром. И оставляем на сутки, чтобы ягоды дали сок.

Потом ставим кастрюлю на огонь, и поднимая сахар со дна, доводим смесь до кипения, выключаем и снимаем пену. Потом снова оставляем на сутки.

Далее снова ставим на огонь, и чтобы варенье не засахарилось и не скисло, добавляем сок лимона или раствор лимонной кислоты (2 ч. ложки кислоты на 2 ч. ложки теплой воды).

Варенье доводим до кипения и варим на маленьком огне до готовности, периодически снимаем пенку. Проверяем готовность на тарелке - наливаем две полоски и, если они не растекаются - варенье готово.

Даем варенью остыть, разливаем в чистые и сухие банки, закрываем. Хранить в темном и прохладном месте.

Клубника в собственном соку

Клубника - 1 кг

Сахар - 300 г

Лимонная кислота - 2 щепотки или сок лимона - 2 ч. ложки

Выбирайте клубнику спелую, среднего размера. Помойте, переберите, уберите листики. Возьмите большую кастрюлю и налейте в нее холодную воду. Аккуратно пересыпьте клубнику и оставьте на пару минут - вся грязь осядет на дно. Потом промойте под струей воды каждую ягодку.

На дно миски насыпьте немного сахара, потом слой клубники. Чередуйте так, чтобы последним был слой сахар. Накройте посуду крышкой и оставьте на 6-8 часов (можно на ночь). Не перемешивайте.

Простерилизуйте банки. Разложите по банкам ягоды - утрамбовывать не нужно, но разложите по самый верх. Затем залейте соком, который клубника пустила за ночь. Сверху в каждую банку насыпьте по щепотке лимонной кислоты или налейте лимонный сок - по одной ложке.

Готовые банки простерилизуйте. Закупорьте крышками, переверните вверх ногами и укутайте в полотенце. Оставьте остывать. Потом поставьте банки в темное прохладное место.

Клубничный джем

Клубника - 1 кг

Сахар - 1,2 кг

Лимонная кислота

Подготовьте простерилизованные банки. Клубнику хорошо промойте, уберите листики, переберите и удалите все испорченные ягоды.

Разомните клубнику в неоднородную массу с кусочками. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Влаги много, поэтому сахар быстро будет растворяться. Варить джем нужно небольшими порциями - по одному стакану. Выливаете в кастрюлю и ставите на огонь.

Доводите до кипения, помешиваете, варите до нужной консистенции (от 5 до 15 минут). На дно банки поместите 2-3 кристаллика лимонной кислоты, влейте джем и прикройте крышкой. И так повторите со всей массой и банками.

Потом герметично закройте банки и переверните. Оставьте остывать, а потом поставьте в сухое и прохладное место.

Клубника с сахаром

Клубника - 1 кг

Сахар - 1 кг

Моем и чистим клубнику, тщательно проверяем все ягодки. Миску и все инструменты обдайте кипятком - тут нужна полная стерильность. Вам понадобится миксер или погружной блендер.

Простерилизуйте банки и крышки. Клубнику измельчаем блендером. Высыпаем 900 г сахара. Тщательно перемешиваем. Раскладываем по банкам. Оставшийся сахар выкладываем в банки тонким слоем. Закручиваем банки крышками и отправляем в холодильник.

Клубничное пюре без сахара

Этот рецепт годится для переспелой, мятой или очень крупной клубники. Приготовьте пластиковые контейнеры или пакеты для заморозки.

Клубнику тщательно моем, удаляем листики. Отправляем в глубокую миску и измельчаем. Можно использовать обычную толкушку для пюре. Готовое пюре разлейте по контейнерам или пакетам. Закройте и отправьте в морозилку.

Такое пюре зимой можно добавлять в коктейли, мороженое, использовать как начинку или дополнение к чаю.