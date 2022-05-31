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Консервуємо полуницю на зиму: найпростіші і доступні варіанти

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Вівторок 31 травня 2022 10:13
Консервуємо полуницю на зиму: найпростіші і доступні варіанти Фото: як консервувати полуницю на зиму (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже активно продають найулюбленішу літню ягоду - полуницю. Сезон полуниці не дуже довгий і в другій половині червня - на початку липня її вже не буде. А так, як з'їсти полуниці на цілий рік вперед неможливо, нею можна запастися.

Які рецепти консервації вам знадобляться - читайте в матеріалі нижче.

Полуничне варення

  • Полуниця - 2,5 кг
  • Цукор - 2,5 кг
  • Лимон (сік) - 1шт або розчин лимонної кислоти - 2 ч.ложки.

Полуницю миємо, перебираємо, прибираємо листочки. У посуд для варіння варення насипаємо половину цукру. Рівним шаром викладаємо полуницю. Засипаємо зверху цукром, що залишився. І залишаємо на добу, щоб ягоди дали сік.

Потім ставимо каструлю на вогонь, і піднімаючи цукор з дна, доводимо суміш до кипіння, вимикаємо і знімаємо піну. Потім знову залишаємо на добу.

Далі знову ставимо на вогонь, і щоб варення не зацукрилося і не скисло, додаємо сік лимона або розчин лимонної кислоти (2 ч.ложки кислоти на 2 ч. ложки теплої води).

Варення доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні до готовності, періодично знімаємо пінку. Перевіряємо готовність на тарілці - наливаємо дві смужки й, якщо вони не розтікаються - варення готове.

Даємо варення охолонути, розливаємо в чисті та сухі банки, закриваємо. Зберігати в темному і прохолодному місці.

Полуниця у власному соку

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 300 г
  • Лимонна кислота - 2 щіпки або сік лимона - 2 ч. ложки

Вибирайте полуницю стиглу, середнього розміру. Помийте, переберіть, приберіть листочки. Візьміть велику каструлю і налийте в неї холодну воду. Акуратно пересипте полуницю і залиште на пару хвилин - вся грязь осяде на дно. Потім промийте під струменем води кожну ягідку.

На дно миски насипте трохи цукру, потім шар полуниці. Чергуйте так, щоб останнім був шар цукор. Накрийте посуд кришкою і залиште на 6-8 годин (можна на ніч). Не перемішуйте.

Простерилізуйте банки. Розкладіть по банках ягоди - утрамбовувати не потрібно, але розкладіть по самий верх. Потім залийте соком, який полуниця пустила за ніч. Зверху в кожну банку насипте по щіпці лимонної кислоти або налийте лимонний сік - по одній ложці.

Готові банки простерилізуйте. Закрийте кришками, переверніть догори ногами та укутайте в рушник. Залиште остигати. Потім поставте банки в темне прохолодне місце.

Полуничний джем

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 1,2 кг
  • Лимонна кислота

Підготуйте простерилізовані банки. Полуницю добре промийте, приберіть листочки, переберіть і видаліть всі зіпсовані ягоди.

Розімніть полуницю в неоднорідну масу зі шматочками. Додайте цукор і добре перемішайте. Вологи багато, тому цукор швидко буде розчинятися. Варити джем потрібно невеликими порціями - по одній склянці. Виливаєте в каструлю і ставите на вогонь.

Доводьте до кипіння, помішуєте, варіть до потрібної консистенції (від 5 до 15 хвилин). На дно банки помістіть 2-3 кристалики лимонної кислоти, влийте джем і прикрийте кришкою. І так повторіть з усією масою і банками.

Потім герметично закрийте банки та переверніть. Залиште остигати, а потім поставте в сухе і прохолодне місце.

Полуниця з цукром

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 1 кг

Миємо й чистимо полуницю, ретельно перевіряємо всі ягідки. Миску і всі інструменти обдайте окропом - тут потрібна повна стерильність. Вам знадобиться міксер або занурювальний блендер.

Простерилізуйте банки та кришки. Полуницю подрібнюємо блендером. Висипаємо 900 г цукру. Ретельно перемішуємо. Розкладаємо по банках. Цукор, що залишився викладаємо в банки тонким шаром. Закручуємо банки кришками та відправляємо в холодильник.

Полуничне пюре без цукру

Цей рецепт годиться для перестиглої, м'ятою або дуже великої полуниці. Приготуйте пластикові контейнери або пакети для заморозки.

Полуницю ретельно миємо, видаляємо листочки. Відправляємо в глибоку миску і подрібнюємо. Можна використовувати звичайну толкушку для пюре. Готове пюре розлийте по контейнерах або пакетам. Закрийте і відправте в морозилку.

Таке пюре взимку можна додавати в коктейлі, морозиво, використовувати як начинку або доповнення до чаю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти полуницю свіжою набагато довше.

А також ми розповідали про те, які заготовки на зиму потрібно робити в червні.

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