Конор победит Хабиба? Усик сделал заявление о чемпионе UFC

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, за кого будет болеть в поединке UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября. О том, кто стал его фаворитом в предстоящем поединке Усик рассказал прямом эфире в Instagram.

"Я за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда он дрался против Рыжего. Я "топлю" за того, кто мне больше симпатизирует по определенным критериям: жизненным, спортивным, человеческим", - сказал Усик.

Боксер также рассказал, почему Хабиб победит.

"Конор победит Хабиба? Дурные что ли? Уже "победил" один раз, повтор того боя посмотрите", - добавил украинский боксер.

Усик объяснил, почему ему симпатичен Нурмагомедов.

"Хабиб - очень здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не обращая внимания ни на какие глупости. Живет, строит свою жизнь, строит себя...", - добавил он.

Усик сделал заявление о Хабибе (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Усик заявил, что будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла.

Ранее сообщалось, что Усик должен вернуться в ринг 12 октября, однако имя его соперника пока неизвестно. Его первым соперником в супертяжелом весе может стать российский боксер Андрей Федосов. Он может стать третьим соперником Усика из России.