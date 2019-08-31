Конор переможе Хабіба? Усик зробив заяву про чемпіона UFC

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів, за кого вболіватиме у поєдинку UFC між Хабібом Нурмагомедовым і Дастіном Порье. Бій пройде 7 вересня. Про те, хто став її фаворитом в майбутньому поєдинку Усик розповів прямому ефірі в Instagram.

"Я за Хабіба Нурмагомедова. Вболівав за нього, коли він бився проти Рудого. Я "топлю" за того, хто мені більше симпатизує за певними критеріями: життєвим, спортивним, людським", - сказав Усик.

Боксер також розповів, чому переможе Хабіб.

"Конор переможе Хабіба? Дурні чи що? Вже "переміг" один раз, повтор того бою подивіться", - додав український боксер.

Усик пояснив, чому йому симпатичний Нурмагомедов.

"Хабіб - дуже здоровий і адекватний хлопець, у якого хороша філософія життя, і він її тримається, не звертаючи уваги ні на які дурниці. Живе, будує своє життя, будує себе...", - додав він.

Усик зробив заяву про Хабибе (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Усик заявив, що буде присутній на бою Ломаченко проти Кемпбелла.

Раніше повідомлялося, що Усик повинен повернутися в ринг 12 жовтня, однак ім'я його суперника поки невідомо. Його першим суперником в суперважкій вазі може стати російський боксер Андрій Федосов. Він може стати третім суперником Усика з Росії.