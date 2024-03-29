Конкурувати важко. Чому українці купують в магазинах польский сир

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю для Delo.ua Сергія Вовченка - голови наглядової ради холдингу "Молочний Альянс".

Чому українці купують польські сири

Українським виробникам сирів стає складніше конкурувати з польською продукцією через значне подорожчання сировини, що має вплив на їх конкурентоспроможність.

Зараз у секторі молокопереробки встановилася нестійка рівновага, оскільки ціна на сире молоко становить 12-15 гривень за літр без урахування ПДВ, що вважається високою витратою як для експорту, так і для внутрішнього споживання.

"По сиру з ЄС конкурувати важко. Ми купуємо літр базисного молока за 18 грн/л з ПДВ. На кілограм сиру треба 10 кг молока, тобто тільки сировина коштує 180 грн, а в структурі витрат це 60%. Додаємо ще 40% і отримуємо собівартість сиру у 240 грн/кг. Сир має ще дозріти в камері з відповідною температурою і вологістю повітря, його треба порізати та розфасувати, це теж гроші", - уточнив Сергій Вовченко.

"Молочний Альянс" розраховує на рентабельність сиру на рівні 10%. Для стимулювання збуту компанія пропонує роздрібним мережам знижки, що зазвичай призводить до того, що український сир коштує у середньому 300 гривень за кілограм, при тому, що польський сир пропонується за 250 гривень за кілограм, що становить на 20% менше.