Експерт розповіла, як вибрати якісний плавлений сир, а який уникати

В магазині можна знайти великий вибір плавленого сирка. Однак, замість плавленого сирка ви можете купити сирний продукт, тому варто знати, як їх розрізняти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Наталії Матішинець .

Як вибрати плавлений сир

За словами експерта, є плавлений сир, а є сирний продукт. За виглядом і смаком вони мало відрізняються. Важливо звернути увагу саме на склад.

Справжній плавлений сир містить: сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, солі-плавителі, консерванти та іноді добавки.

А сирний продукт виготовляється з використанням рослинних жирів і немолочних білків.

Якісний плавлений сир повинен бути рівномірно забарвлений. Чим жирніше сир, тим його забарвлення більш інтенсивне. Незначна кількість пустот в сиру допускається, а ось бульбашки небажані.

"Для того, щоб приготувати плавлений сир, використовують солі-плавильники та цитрати. Тому ось ці "єшки" Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 і Е332 - це нормально", - зазначає експерт.

Матішинець додала, що колір якісного сиру не дуже яскравий - від білого до злегка жовтуватого. Надто жовтий відтінок говорить про застосування фарбників.

Найбезпечніший фарбник - це каротин, який одержаний з моркви.

Також не дуже безпечний жовтий барвник Е 110, який заборонений в багатьох країнах світу (Фінляндії, Норвегії, США).

Ознаки зіпсованого плавленого сиру

Є кілька ознак, на які варто звернути увагу, щоб визначити, чи зіпсувався плавлений сир:

зміна кольору - якщо плавлений сир набув неприродного кольору або з'явилися плями іншого відтінку, це може бути ознакою псування

зміна текстури - зіпсований плавлений сир може стати занадто м'яким, липким або навіть сипким. Він може також набути зернистої або слизової текстури оболонки

неприємний запах - якщо плавлений сир набув запаху кислоти, плісняви або просто пахне неприємно, це може вказувати на псування

поява плісняви на поверхні плавленого сиру є явною ознакою його псування

Важливо, якщо ви помітили хоча б одну із цих ознак, то рекомендовано не вживати плавлений сир, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.