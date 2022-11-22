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На конкурсі Євробачення 2023 року серйозно змінили правила: які нововведення

Колаж РБК-Україна: на конкурсі Євробачення 2023 змінилися правила
Автор: Володимир Костирін

Європейська мовна спілка оголосила про серйозні зміни в системі голосування на конкурсі Євробачення 2023, що пройде в британському Ліверпулі.

Про це 22 листопада оголосили на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.

Новий формат було схвалено довідковою групою конкурсу.

Як тепер проходитиме Євробачення 2023

  • Голоси глядачів визначать, представники яких країн вийдуть до півфіналу.
  • Глядачі з країн, що не беруть участі, зможуть голосувати онлайн.
  • Для визначення остаточного результату голосу журі буде об'єднано із голосами світової аудиторії.
  • Наступного року країни, які вийшли до півфіналу, будуть визначатися виключно на основі голосів глядачів, а не на підставі комбінації голосів журі та громадськості, як це було з 2009 року.
  • Професійне журі музичної індустрії залишиться на Гранд-фіналі, але повний контроль над тим, хто потрапить туди із півфіналу, було передано глядачам.
  • І вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, зможуть проголосувати за свої улюблені пісні.

Відео: Євробачення 2023 прийматиме Ліверпуль від України

За словами виконавчого супервайзера Євробачення Мартіна Остердала, упродовж своєї 67-річної історії конкурс постійно розвивався, щоб залишатися актуальним та захоплюючим.

"Ці зміни підтверджують величезну популярність шоу, даючи більше можливостей аудиторії найбільшої у світі живої музичної події", - наголосив він.

Таким чином, у 2023 році тільки глядачі Євробачення вирішуватимуть, які країни пройдуть у Гранд-фінал, і кожен, хто дивиться шоу, де б він не проживав, може віддати свій голос за улюблені пісні, зазначив Остердал.

Він також зауважив, що завдяки залученню журі професіоналів музики до визначення остаточного результату всі пісні у Гранд-фіналі можна оцінювати за найширшими критеріями.

Глядачі в усіх країнах-учасницях як і раніше зможуть голосувати за допомогою SMS, телефону або через додаток Eurovision Song Contest app.

Нагадаємо, раніше стала відома десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023.

А також перед цим ми писали про те, хто обиратиме музикантів для Євробачення 2023.

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