На конкурсе Евровидение 2023 серьезно изменили правила: какие новшества

Европейский вещательный союз объявил о серьезных изменениях в системе голосования на конкурсе Евровидение 2023, что пройдет в британском Ливерпуле.
Об этом 22 ноября объявили на официальном сайте международного песенного конкурса.
Новый формат был одобрен справочной группой конкурса.
Видео: Евровидение 2023 будет принимать Ливерпуль от Украины
По словам исполнительного супервайзера Евровидение Мартина Остердала, на протяжении своей 67-летней истории конкурс постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и захватывающим.
"Эти изменения подтверждают огромную популярность шоу, давая больше возможностей аудитории крупнейшего в мире живого музыкального события", - подчеркнул он.
Таким образом, в 2023 году только зрители Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни проживал, может отдать свой голос за любимые песни, отметил Остердал.
Он также отметил, что благодаря привлечению жюри профессионалов музыки к определению окончательного результата, все песни в Гранд-финале можно оценивать по самым широким критериям.
Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать посредством SMS, телефона или через приложение Eurovision Song Contest app.
Напомним, ранее стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023.
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