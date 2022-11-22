На конкурсе Евровидение 2023 серьезно изменили правила: какие новшества

Новый формат был одобрен справочной группой конкурса.

Как теперь будет проходить Евровидение 2023

Голоса зрителей определят, представители каких стран выйдут в полуфинал.

Зрители из не участвующих стран смогут голосовать онлайн.

Для определения окончательного результата голоса жюри будут объединены с голосами мировой аудитории.

В следующем году страны, вышедшие в полуфинал, будут определяться исключительно на основе голосов зрителей, а не на основании комбинации по голосам жюри и общественности, как это было с 2009 года.

Профессиональное жюри музыкальной индустрии останется на Гранд-финале, но полный контроль над тем, кто попадет туда из полуфинала, был передан зрителям.

И впервые в истории зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать за свои любимые песни.

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По словам исполнительного супервайзера Евровидение Мартина Остердала, на протяжении своей 67-летней истории конкурс постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и захватывающим.

"Эти изменения подтверждают огромную популярность шоу, давая больше возможностей аудитории крупнейшего в мире живого музыкального события", - подчеркнул он.

Таким образом, в 2023 году только зрители Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни проживал, может отдать свой голос за любимые песни, отметил Остердал.

Он также отметил, что благодаря привлечению жюри профессионалов музыки к определению окончательного результата, все песни в Гранд-финале можно оценивать по самым широким критериям.

Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать посредством SMS, телефона или через приложение Eurovision Song Contest app.