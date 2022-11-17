Стала відома десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023: хто потрапив до списку

Журі Національного відбору на Євробачення 2023 року визначило 10 найкращих виконавців, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі наступного року.

Про це повідомляється в Instagram "Суспільне. Євробачення".

Стали відомі фіналісти Національного відбору на Євробачення 2023 року. Вони змагатимуться за право представляти Україну у фіналі, який відбудеться 17 грудня 2022 року. Переможець поїде у травні 2023 року до Ліверпуля, Великобританія.

До речі, раніше ми писали про те, хто обиратиме музикантів для Євробачення 2023 року.

А також розповідали про те, що Нацвідбір на Євробачення 2023 року проводитимуть у бомбосховищі.