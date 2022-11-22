На конкурсе Евровидение 2023 серьезно изменили правила: какие новшества

Европейский вещательный союз объявил о серьезных изменениях в системе голосования на конкурсе Евровидение 2023, что пройдет в британском Ливерпуле.

Об этом 22 ноября объявили на официальном сайте международного песенного конкурса.

Новый формат был одобрен справочной группой конкурса.

Как теперь будет проходить Евровидение 2023

Голоса зрителей определят, представители каких стран выйдут в полуфинал.

Зрители из не участвующих стран смогут голосовать онлайн.

Для определения окончательного результата голоса жюри будут объединены с голосами мировой аудитории.

В следующем году страны, вышедшие в полуфинал, будут определяться исключительно на основе голосов зрителей, а не на основании комбинации по голосам жюри и общественности, как это было с 2009 года.

Профессиональное жюри музыкальной индустрии останется на Гранд-финале, но полный контроль над тем, кто попадет туда из полуфинала, был передан зрителям.

И впервые в истории зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать за свои любимые песни.

Видео: Евровидение 2023 будет принимать Ливерпуль от Украины

По словам исполнительного супервайзера Евровидение Мартина Остердала, на протяжении своей 67-летней истории конкурс постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и захватывающим.

"Эти изменения подтверждают огромную популярность шоу, давая больше возможностей аудитории крупнейшего в мире живого музыкального события", - подчеркнул он.

Таким образом, в 2023 году только зрители Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни проживал, может отдать свой голос за любимые песни, отметил Остердал.

Он также отметил, что благодаря привлечению жюри профессионалов музыки к определению окончательного результата, все песни в Гранд-финале можно оценивать по самым широким критериям.

Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать посредством SMS, телефона или через приложение Eurovision Song Contest app.