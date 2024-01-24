Конкурс "Мисс Япония" выиграла девушка с украинскими корнями Каролина Шейно (фото, видео)

Конкурс красоты "Мисс Япония" победила девушка, которая родилась в городе Тернополь и прожила там пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Победительницей "Мисс Япония" стала участница из Украины

Каролине 26 лет и почти всю свою сознательную жизнь она провела в Японии с мамой и отчимом. Однако девушка родилась в Украине в городе Тернополь.

Когда девочке было 5 лет, ее мать вышла замуж за японца и семье пришлось переехать в другую страну. Ныне Шейно живет Нагои, префектура Айти.

Каролина победила в конкурсе красоты "Мисс Япония", чем вызвала пересуды у общества.

"Мне приходилось сталкиваться с барьерами, которые часто мешали мне воспринимать себя как японку, поэтому я благодарна за то, что на этом конкурсе меня признали японкой", - сказала она в своей речи на японском языке со сцены конкурса.

Конкурс "Мисс Япония" победила участница из Тернополя (фото: Miss Nippon Association)

Каролина стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая выиграла конкурс красоты и доказала себе и другим, что она действительно японка.

Правда, победа девушки разожгла дискуссию о том, что значит быть японцем, ведь не все согласны с этим результатом. Кто-то признал ее победу "Знаком времени", а кто-то заявил, что победительница конкурса не выглядит так, как должна выглядеть "Мисс Япония".

Ай Вада, которая является организатором конкурса "Мисс Япония", сообщила, что судьи выбрали госпожу Шейно победительницей с полной уверенностью, поскольку Каролина разговаривает и пишет на красивом и вежливом японском языке.

Сама же Каролина считает, что она японка, как в языке, так и в мыслях. Девушка стремится создать общество, в котором людей не судят по их внешности.