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Были конфликты: в Панаме при загадочных обстоятельствах умер капитан из Украины

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Панама, Вторник 25 мая 2021 17:36
Были конфликты: в Панаме при загадочных обстоятельствах умер капитан из Украины Фото: умер украинский капитан у берегов Панамы (Getty Images)
Автор: Styler

В территориальных водах Панамы при загадочных обстоятельствах на борту иностранного судна CENTURY скончался капитан из Украины.

Об этом рассказал морской юрист Николай Гольбин в комментарии изданию УНИАН.

О смерти капитана сухогруза CENTURY - жителя Одесской области - стало известно в четверг, 20 мая.

По словам юриста, судовладельцу корабля о происшествии сообщили моряки. Каюту опечатали, и тело несколько дней пролежало в запертом помещении.

"В Панаме - субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях... Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник", - сказал Гольбин.

Какова причина смерти?

В Панаме проведут вскрытие, после чего скажут официальную причину смерти. По данным юриста, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Кроме того, часть экипажа не верит в естественную смерть 38-летнего капитана.

В частности, некоторые моряки анонимно сообщили, что на борту имели место конфликты и "если бы кто-то что-то подсыпал капитану в лекарства", они бы не удивились.

Как рассказали моряки, судно CENTURY под флагом Антигуа и Барбуда шло из Шанхая до Панамы. На днях должна была произойти смена экипажа и капитан на этой неделе планировал вернуться домой.

У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Были конфликты: в Панаме при загадочных обстоятельствах умер капитан из Украины

Фото: сухогруз CENTURY (shipspotting.com)

Как сообщали ранее, корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы.

Также недавно украинцы устроились на рыбацкое судно и тут же попали в скандал.

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