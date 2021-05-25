Були конфлікти: у Панамі за загадкових обставин помер капітан з України

У територіальних водах Панами за загадкових обставин на борту іноземного судна CENTURY помер капітан з України.

Про це розповів морський юрист Микола Гольбін в коментарі виданню УНІАН.

Про смерть капітана суховантажу CENTURY - жителя Одеської області - стало відомо в четвер, 20 травня.

За словами юриста, судновласнику корабля про подію повідомили моряки. Каюту опечатали, і тіло кілька днів пролежало в замкненому приміщенні.

"У Панамі - субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом в таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борту повинні були тільки вчора, в понеділок", - сказав Гольбін.

Яка причина смерті?

У Панамі проведуть розтин, після чого скажуть офіційну причину смерті. За даними юриста, видимих слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Крім того, частина екіпажу не вірить у природну смерть 38-річного капітана.

Зокрема, деякі моряки анонімно повідомили, що на борту мали місце конфлікти і "якби хтось щось підсипав капітану в ліки", вони б не здивувалися.

Як розповіли моряки, судно CENTURY під прапором Антигуа і Барбуда йшло з Шанхаю до Панами. Днями мала відбутися зміна екіпажу і капітан цього тижня планував повернутися додому.

У чоловіка залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Фото: суховантаж CENTURY (shipspotting.com)