Украинцы устроились на рыбацкое судно и тут же попали в скандал: повелись на "легкие" деньги?

Троих украинских моряков задержали в Испании за перевозку наркотиков. С 27 марта они пребывают в пенитенциарном заведении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников морского транспорта Украины, к которым за помощью обратились родственники моряков.

За что именно задержали украинцев

Отмечается, что трое украинцев являли собой экипаж судна ALBATROS GUARD VSL под панамским флагом, который был задержан в ходе спецоперации по противодействию наркотрафику в 170 милях от канарского острова Гран-Канария.

На борту задержанного судна был обнаружен груз наркотического вещества - гашиш - вес которого достигает около 18 тонн.

Задержанию рыболовного судна и граждан Украины предшествовала оперативная работа, которая велась в течение четырех месяцев соответствующими службами Испании, в связи с подозрениями относительно возможного использования ALBATROS GUARD VSL для перевозки наркотиков.

По информации компетентных органов Испании, на начальном этапе операции путем воздушного наблюдения были зафиксированы перемещения 27-метрового ALBATROS GUARD VSL, которое еще 7 декабря вышло из нидерландского порта Дэн Овер и проходило у побережья автономной области Галисия.

Фото: судно ALBATROS GUARD VSL, задержанное испанцами (facebook.com/MTWTU)

По результатам проведенного анализа характеристик судна, недавнюю смену собственника, а также отсутствие рыболовного снаряжения, судно было отнесено к категории подозрительных. В течение нескольких месяцев разведывательные службы осуществляли наблюдение за судном.

При этом, как говорят родственники моряков, украинцы отправились на работу на ALBATROS GUARD VSL только в феврале этого года.

"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда ALBATROS GUARD VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем ALBATROS GUARD VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - отмечают в ПРМТ.

Фото: гашиш на борту судна ALBATROS GUARD VSL (facebook.com/MTWTU)

Как морякам не попасть в подобную ситуацию?

Чтобы не стать участником противоправной деятельности, рассматривая предложения о работе на судах и яхтах, нужно:

тщательно проверять судно, на котором предлагают работу;

внимательно ознакомиться с трудовым договором;

не подписывать трудовой договор при наличий каких-либо сомнений в отношении судна или компании-работодателя.

Всегда можно обратиться за консультацией, как в Профсоюз, так и в Морской информационный центр ПРМТ, созданный при поддержке МИД Украины.

Если уже на судне вам стало известно, что оно задействовано в противоправной деятельности (перевозит нелегальных мигрантов, запрещенные законом грузы, занимается контрабандой и т. д.), то следует:

незамедлительно сообщить об этом капитану/в компанию (если полагаете, что они не имеют отношения к этой деятельности);

уведомить компетентные органы (портовые власти, береговую охрану, компетентные органы государства флага судна);

проинформировать посольство Украины в соответствующей стране.

"Если вам дороги ваши жизни, здоровье и будущее ваших семей, не подвергайте себя неоправданному риску - не соглашайтесь на обещанные "легкие" деньги, полученные незаконным путем", - предупреждают украинских моряков в Профсоюзе.