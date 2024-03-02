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"Конфлікти неминучі". Психолог пояснив, як спілкуватися з військовими, які щойно повернулися з передової

Субота 02 березня 2024 10:31
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"Конфлікти неминучі". Психолог пояснив, як спілкуватися з військовими, які щойно повернулися з передової Як правильно спілкуватися з військовими (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Війна та бойові дії - це завжди новий досвід на межі життя й смерті. Психологи переконані, що пережиті події можуть провокувати розвиток емоційних травм і реакцій. Тому для того, аби не посилювати ці проблеми, варто вміти правильно спілкуватися з людьми, які пережили травматичний досвід.

Клінічний психолог Віталій Луньов в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів, як правильно спілкуватися з військовими після повернення з фронту.

За словами експерта, досвід військових і цивільних дуже відрізняється, тому конфлікти все одно неминучі. Проте вони природні.

"Коли зустрічаються люди з різним досвідом, а бойовий досвід сильно впливає на людину, то певні конфлікти є неминучими. Тому з самого початку треба зрозуміти "нормальність" цих конфліктів", - каже він.

Наступний момент, на який варто звернути увагу, це повага. Незалежно від того, чи отримав військовий нагороду за службу, він захищає цивільне населення. Тож прояв поваги - це обов'язковість, яка не обговорюється.

Психолог Віталій Луньов: "Недовіра до влади неминуче з’являється в суспільстві на другий рік війни"

Психолог розповів про проблеми військових (фото: РБК-Україна)

Ще один нюанс стосується довіри

"Через те, що військові здобули досвід, який пов'язаний з довірою та такою активністю, вони навчилися розуміти один одного з пів слова. З того, що я знаю, конфлікти з військовими, які повертаються, пов'язані з невіглаством і неточністю в обіцянках", - розповідає Віталій.

У такому випадку якщо ви вже домовилися, то повинні знати, що військові вимагатимуть виконання цих домовленостей.

Однак, на думку психолога, адаптація після завершення війни - це ще не все, до чого варто готуватися українцям.

"Потрібно зрозуміти, що після завершення війни, почнеться період адаптації. Поки ми живемо в дискурсі війни, складно й погано, але все зрозуміло. Коли настає мирне життя, також потрібно адаптуватися. І без сумнівів військовим буде найскладніше. Тому що вони зазнали травматичного досвіду, різного", - підсумовує експерт.

Водночас він наголошує, що суспільство навчилося швидко звикати до нових реалій, тому все це можна пережити.

Знати українську мову важливо і цивільним, і військовим (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Про що військові говорять з психологом (фото: facebook.com/NGUmainpage)

З якими запитами військові приходять до психологів

З власної практики Віталій Луньов робить висновки, що військовослужбовці звертаються до психологів із буденними питаннями та проблемами.

"Я вас здивую, що з військовими ми практично не обговорюємо тематику війни. Це переважно стосунки з жінками, конфлікти. Я був дуже здивований, оскільки військові нібито повинні говорити про війну та бойові дії", - каже фахівець.

Річ у тім, що з'явилася відстань між чоловіком і жінкою, змінилася повсякденність, і це підсилює проблеми. Проте загалом вони залишаються тими самими.

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