"Конфликты неизбежны". Психолог объяснил, как общаться с только что вернувшимися с передовой военными

Война и боевые действия - это всегда новый опыт на грани жизни и смерти. Психологи уверены, что пережитые события могут провоцировать развитие эмоциональных травм и реакций. Поэтому для того, чтобы не усугублять эти проблемы, следует уметь правильно общаться с людьми, пережившими травматический опыт.

Клинический психолог Виталий Лунев в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал, как правильно общаться с военными по возвращении с фронта.

По словам эксперта, опыт военных и гражданских очень отличается, поэтому конфликты все равно неизбежны. Однако они естественны.

"Когда встречаются люди с разным опытом, а боевой опыт сильно влияет на человека, то определенные конфликты неизбежны. Поэтому с самого начала нужно понять "нормальность" этих конфликтов", - говорит он.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание, - это уважение. Независимо от того, получил ли военный награду за службу, он защищает гражданское население. Так что проявление уважения - это не обсуждаемая обязательность.

Психолог рассказал о проблемах военных (фото: РБК-Украина)

Еще один нюанс касается доверия

"Из-за того, что военные получили опыт, связанный с доверием и такой активностью, они научились понимать друг друга с полслова. Из того, что я знаю, конфликты с возвращающимися военными связаны с невежеством и неточностью в обещаниях", - рассказывает Виталий.

В таком случае, если вы уже договорились, то должны знать, что военные потребуют выполнения этих договоренностей.

Однако, по мнению психолога, адаптация после завершения войны - это еще не все, к чему следует готовиться украинцам.

"Нужно понять, что после завершения войны, начнется период адаптации. Пока мы живем в дискурсе войны, сложно и плохо, но все понятно. Когда наступает мирная жизнь, тоже нужно адаптироваться. И без сомнений военным будет сложнее всего. Потому что они получили травматический опыт, разный", - заключает эксперт.

В то же время, он отмечает, что общество научилось быстро привыкать к новым реалиям, поэтому все это можно пережить.

О чем военные говорят с психологом (фото: facebook.com/NGUmainpage)

С какими запросами военные приходят к психологам

Из собственной практики Виталий Лунев делает выводы, что военнослужащие обращаются к психологам с обычными вопросами и проблемами.

"Я вас удивлю, что с военными мы практически не обсуждаем тематику войны. Это преимущественно отношения с женщинами, конфликты. Я был очень удивлен, поскольку военные якобы должны говорить о войне и боевых действиях", - говорит специалист.

Дело в том, что появилось расстояние между мужчиной и женщиной, изменилась повседневность, и это усиливает проблемы. Однако в целом они остаются прежними.