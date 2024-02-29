Це заважає нормально жити: як позбутися "вічного суму" та стати щасливим

У всіх розуміння слова "щастя" абсолютно різне. Однак, часто люди замість цього стану відчувають синдром "вічного суму". Цьому є певні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що таке бути щасливим

Інше розуміння щастя - це насичене важливими для людини діями осмислене життя. Позитивна психологія визначає щастя терміном "суб’єктивний добробут" (SWB), який стосується тривалої загальної задоволеності життям.

Засновник позитивної психології Мартін Селігман включає в цей феномен три компоненти:

приємне життя - гедонічна орієнтація, пов’язана з позитивними емоційними переживаннями

змістовне життя - евдемонічна орієнтація, яка зосереджена на відчутті сенсу та діях для досягнення вищої мети

залучене життя - залучення до діяльності, прихильне ставлення до свого життя

Дослідження свідчать, що психічне здоров’я є найпоказовішим чинником щастя. Людям із депресією чи тривожними розладами може бути важко відчувати приємні почуття незалежно від того, наскільки успішним стало їхнє життя.

Абсолютно нормально іноді не відчувати себе щасливим, навіть коли в житті все нормально.

Головне - навчитися сприймати такий стан як частину життя та водночас докладати зусиль, аби плекати своє психічне здоров’я й звертатися по професійну допомогу, коли це необхідно.

Навіть у прагненні бути щасливими ми можемо потрапити в схожу пастку, коли намагаємося позбутися неприємних почуттів, що пов’язані з об’єктивною реальністю (наприклад, сум чи безсилля).

Проте що наполегливіші ми у своєму уникненні, то більше неприємних почуттів активується.

У будь-якому разі, важливо визначити причину, чому саме зараз болісні почуття активуються, а потім знайти способи цього позбутися.

Як подбати про себе

Спілкуватися

Проводьте якісний час із сім’єю та друзями. Міцні стосунки є дуже важливим показником задоволеності життям.

Практикувати вдячність

Фокус на тому, що в нас є, а не на тому, чого ми не маємо, впливає на рівень добробуту. Спробуйте щодня записувати три речі, за які ви вдячні, або ведіть щоденник вдячності.

Підтримувати зв’язок із природою

Прогулянка парком, сидіння на пляжі або просто усвідомлене споглядання краси природи - чудовий спосіб поліпшити настрій і віднайти спокій у собі.

Маленькі перемоги

Досягнення невеликих цілей, як-от перевірка чогось зі списку справ, може стати помічним, щоб відчути задоволення та контроль над своїм життям. Помічайте і святкуйте будь-які перемоги, навіть маленькі.

Навчатися нового

Вивчення нових навичок або хобі може стати чудовим способом відчути впевненість у своїх силах.

Акти доброти

Якщо ви робите щось помічне для іншої людини, це збільшує відчуття задоволеності життям. Наприклад, знайдіть організацію, де ви зможете волонтерити.

Дбати про своє тіло

Передусім це про якісний сон, регулярне й збалансоване харчування, фізичну активність принаймні 30 хвилин на день.