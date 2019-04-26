Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссору

Кейт Миддлтон решила помирить герцогов
Принцы Гарри и Уильям держат ощутимую дистанцию, которая заметна невооруженным взглядом. Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели. Об этом сообщает издание The Mirror.
Герцогиня Кембриджская уговорила Гарри и Меган пригласить герцога и герцогиню Кембриджских к себе в гости во Фрогмор-коттедж, который находится в десяти минутах езды от часовни Святого Георгия, где проходила пасхальная служба.
Кейт и Уильям воспользовались приглашением в тот же день, когда все прочие члены королевской семьи отправились из церкви в Виндзорский замок праздновать совпавший с Пасхой день рождения королевы Елизаветы. Меган, Гарри, Кейт и Уильям вместе выпили чаю и побеседовали.
К слову, усиленные слухи о напряженности в отношениях между братьями возникли очень давно. Неоднократно выдвигалась версия, что это - проделки Меган Маркл, которая пытается оградить принца Гарри от всего на свете.
Также одной из причин игнора со стороны Гарри было то, что его брат Уильям выражал обеспокоенность тем, как стремительно развивается его роман с Меган. Гарри подобное замечание принял в штыки, после чего решил держать дистанцию с родственником.
Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.
Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости.
К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.