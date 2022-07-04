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Кондратюк показал печальное и жуткое видео из села в Херсонской области, где он вырос

Фото: Игорь Кондратюк (instagram com kondratiuk_official)
Автор: Людмила Жукова

Украинский ведущий Игорь Кондратюк показал печальные кадры из села Заградовка Херсонской области, где прошло его детство. Именно тут похоронена мама Игоря, его дедушка и бабушка. Сейчас на видео невозможно смотреть без слез. Его уничтожали российские военные снарядами, хотя самих солдат здесь не было.

Роликом шоумен поделился в Facebook.

Что произошло с селом

"Это лучшая деревня Украины для меня - Заградовка на севере Херсона. В которой я прожил до своих почти 6 лет. В доме деда по маме Федора Зинченко. Крайний дом у прохода на реку и стадион. Дед работал ветеринаром, ездил на бидарке, и давал мне держать вожжи (мы называли их "вожи"). Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке...", - поделился воспоминаниями Игорь.

На кадрах показаны убитые осколками снарядов животные и выжженная земля.

"В этой деревне могила моей мамы, бабушки, деда и многих ближайших родственников. Желаю русским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Рашисты - отбросы планеты Земля", - написал Кондратюк.

В селе жили мирные люди, а рашисты разбомбили его.

Напомним, Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов.

Также он рассказывал, как ФСБ склоняла его брата к измене.

Кроме того, ведущий объяснял, что не так с "хорошими русскими".

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Игорь Кондратюк