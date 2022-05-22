ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кондратюк объяснил, что не так с "хорошими россиянами"

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 15:36
Кондратюк объяснил, что не так с "хорошими россиянами" Фото: Игорь Кондратюк (facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Владимир Костырин

Игорь Кондратюк резко высказался о россиянах, которые позиционируются как представители либеральной интеллигенции, заявляют о критике Кремля из-за полномасштабного нападения на Украину, но на практике занимаются больше демагогией.

Об этом популярный украинский телеведущий рассказал на своей Facebook-странице

Кондратюк обратил внимание, что вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, российская "либеральная интеллигенция" рассказывает миру на YouTube-каналах и прочих соцсетях о:

  1. "кто такой путин
  2. что там внутри россии ("не все так однозначна, есть нормальные люди")
  3. российскую культуру не стоит изолировать/игнорировать/херить даже сейчас (серьезно??? это главная проблема современности???!!!)
  4. анализ дел на фронте
  5. какой будет "их" россия после х@йла
  6. как тяжело жить россиянам, которые вынуждены бежать от режима путина, и т.д."

"Лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации - воинственный имперский российский нацизм - рашизм", - подчеркивает Кондратюк.

По его убеждению, российские либералы должны либо активно начать действовать против нынешней РФ, либо отправляются вслед "за российским кораблем".

"Иного им не дано. Но понять это далековато не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" - оксюморон", - резюмировал телеведущий.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал повреждение своего дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его 60-летний юбилей.

Также мы писали, что недавно Игорь Кондратюк рассказал о своем отношении к российским артистам, в том числе и к тем, которые сейчас поддерживают Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Кондратюк
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество