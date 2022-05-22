Кондратюк объяснил, что не так с "хорошими россиянами"

Игорь Кондратюк резко высказался о россиянах, которые позиционируются как представители либеральной интеллигенции, заявляют о критике Кремля из-за полномасштабного нападения на Украину, но на практике занимаются больше демагогией.

Об этом популярный украинский телеведущий рассказал на своей Facebook -странице

Кондратюк обратил внимание, что вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, российская "либеральная интеллигенция" рассказывает миру на YouTube-каналах и прочих соцсетях о:

"кто такой путин что там внутри россии ("не все так однозначна, есть нормальные люди") российскую культуру не стоит изолировать/игнорировать/херить даже сейчас (серьезно??? это главная проблема современности???!!!) анализ дел на фронте какой будет "их" россия после х@йла как тяжело жить россиянам, которые вынуждены бежать от режима путина, и т.д."

"Лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации - воинственный имперский российский нацизм - рашизм", - подчеркивает Кондратюк.

По его убеждению, российские либералы должны либо активно начать действовать против нынешней РФ, либо отправляются вслед "за российским кораблем".

"Иного им не дано. Но понять это далековато не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" - оксюморон", - резюмировал телеведущий.