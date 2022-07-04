Кондратюк показав сумне і моторошне відео з села в Херсонській області, де він виріс

Що сталося з селом

"Це найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонщини. У якому я прожив до своїх майже 6 років. В хаті діда по мамі Федора Зінченка. Крайня хата біля проходу на річку і стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки (ми називали іх "вожі", - поділився спогадами Ігор.

На кадрах показані вбиті осколками снарядів тварини і випалена земля.

"У цьому селі могила моєї мами, бабусі, діда і багатьох найближчих родичів. Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Рашисти - покидьки планети Земля", - написав Кондратюк.

У селі жили мирні люди, а рашисти розбомбили його.