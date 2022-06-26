Кондратюк рассказал, как ФСБ склоняла его брата к измене

Игорь Кондратюк рассказал, как в Херсонской области - на его малой родине - российские спецслужбы пытались завербовать его брата, который в прошлом 13 лет был заместителем мэра Голой Пристани. Оккупантам не удалось добиться желаемого и склонить того к сотрудничеству.

Об этом популярный украинский телеведущий сообщил в интервью на YouTube-канале "Украинской правды".

Как отметил Кондратюк, российские захватчики во временно занятых городах Херсонской области выискивали всех, кто был когда-либо в руководстве или работал на выборных должностях, и пытались их переманить на свою сторону.

Некоторых сотрудники российских спецслужб забирали из домов и увозили с собой на длительное время, причем по нескольку раз.

"К моему брату приходили, вели переговоры. На каких-то херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. (Домой к брату) когда он еще не выехал. И склоняли его к работе на них. Но он сказал "Нет, я не буду", там по разным причинам, по здоровью... Короче, что он им там наплел - это на самом деле не имеет значения, потому что задача была просто не сотрудничать", - рассказывает Кондратюк.

Телеведущий объяснил, что оккупанты во время таких рейдов пытаются склонить украинцев к коллаборации, принудить и "сломать", но в основном люди отказываются.

Игорь Кондратюк рассказал о рейдах российских оккупантов в Херсонской области (фото: скриншот с youtube.com)

Кондратюк также подчеркивает, что подчинить себе жителей оккупированной части Херсонской области у российских захватчиков никак не получится - местные жители патриотически настроенные, в своем большинстве - украиноязычные, и "русский мир" там никто не ждет.

Сейчас мама и брат Игоря Кондратюка уже находятся на свободной части страны, также из-под оккупации выбрались и другие родственники шоумена: тетя, двоюродная сестра, их семья.

Видео: Игорь Кондратюк рассказал о попытке российских спецслужб завербовать его брата в Херсонской области