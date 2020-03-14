Коммуналка в Украине 2020: эксперты сделали важное заявление

Коммунальные услуги в 2020 удивят украинцев, поскольку есть вероятность столкнуться с нереальными суммами платежей. По мнению специалистов, связано это может быть с отсутствием счетчика в квартире или же с тем, что показания передавались несвоевременно. Не исключена также возможность сбоя работы поставщиков.

Если в платежке за свет, воду или газ сумма слишком велика - паниковать сразу не стоит. Скорее всего для того, чтобы разобраться, понадобится просто обратиться к поставщику, передает издание "Сегодня".

"В первую очередь, конечно, следует обратиться к поставщику, который насчитал вам такие суммы (будь это электроэнергия, природный газ или вода). И общаться непосредственно с ним. Например, поставщик газа насчитал штрафные санкции с учетом всей отапливаемой площади квартиры или частного дома, но реально отапливается половина - требуем перерасчета", - поясняет Евгений Ляшук, адвокат ЮКК "Де-Юре".

В случае отказа поставщика идти на контакт, необходимо обратиться в суд, Антимонопольный комитет или же Госслужбу Украины по вопросам пищевых продуктов и защите прав потребителей. Но для подобных обращений необходимы основания.

"В судах нет однозначной практики по таким вопросам. Каждое дело и каждая ситуация уникальны. Если вы точно уверены в своей правоте и имеете хорошую доказательственную базу - суд будет на вашей стороне. Предупреждаю: процесс длительный", – добавил Ляшук.

Если платежи продолжают вам приходить, но услуги так и не поставляются, вы имеете полное право вызвать представителя поставщика комунальных услуг для того, чтобы он проверил насколько качественно эти услуги предоставляются.

А если представитель поставщика комунальных услуг для проверки не явился, соседями подписывается акт, который направляется заказным письмом к исполнителю комунальной услуги.

Напомним, что за комунальные услуги в 2020 украинцам придется платить огромные деньги.

Мы писали, что в Украине введут новый вид коммунальных тарифов.