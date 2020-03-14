Комуналка в Україні 2020: експерти зробили важливу заяву

Комунальні послуги в 2020 здивують українців, оскільки є ймовірність зіткнутися з нереальними сумами платежів. На думку фахівців, пов'язано це може бути з відсутністю лічильника в квартирі або ж з тим, що свідчення передавалися несвоєчасно. Не виключена також можливість збою роботи постачальників.

Якщо в платіжці за світло, воду або газ сума занадто велика - панікувати не варто. Швидше за все для того, щоб розібратися, потрібно просто звернутися до постачальника, передає видання "Сегодня".

"У першу чергу, звичайно, слід звернутися до постачальника, який нарахував вам такі суми (будь це електроенергія, природний газ або вода). І спілкуватися безпосередньо з ним. Наприклад, постачальник газу нарахував штрафні санкції з урахуванням всієї опалювальної площі квартири або приватного будинку, але реально опалюється половина - вимагаємо перерахунку", - пояснює Євген Ляшук, адвокат ПКК "Де-Юре".

У разі відмови постачальника йти на контакт, необхідно звернутися в суд, Антимонопольний комітет або ж Держслужбу України з питань харчових продуктів і захисту прав споживачів. Але для подібних звернень необхідні підстави.

"В судах немає однозначної практики з таких питань. Кожна річ і кожна ситуація унікальні. Якщо ви точно впевнені в своїй правоті та маєте хорошу доказову базу - суд буде на вашому боці. Попереджаю: тривалий процес", – додав Ляшук.

Якщо платежі продовжують вам приходити, але послуги так і не поставляються, ви маєте повне право викликати представника постачальника комунальних послуг для того, щоб він перевірив наскільки якісно ці послуги надаються.

А якщо представник постачальника комунальних послуг для перевірки не з'явився, сусідами підписується акт, який надсилається рекомендованим листом до виконавця комунальної послуги.

Нагадаємо, що за комунальні послуги у 2020 українцям доведеться платити величезні гроші.

Ми писали, що в Україні введуть новий вид комунальних тарифів.