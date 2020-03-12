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Коммуналка в Украине 2020: украинцам подготовили неприятный "сюрприз"

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 16:34
Коммуналка в Украине 2020: украинцам подготовили неприятный "сюрприз"
За коммунальные услуги украинцам придется платить огромные деньги

За коммунальные услуги украинцам могут приходить космические платежки

За коммунальные услуги украинцам придется платить огромные деньги. Но это коснется только тех, у кого в квартире отсутствуют счетчики, либо же их показания не передают своевременно.

Эксперты решили разобраться в данной ситуации, а также объяснить, почему могут прийти огромные платежки за коммуналку и что с ними делать, передает издание "Сегодня".

Юрист, адвокат ЮК "Тарасов и партнеры" Евгений Козелько разъясняет, что в Украине жилищно-коммунальные услуги предоставляются только на договорной основе. Сначала потребитель должен заключить договор с соответствующим исполнителем коммунальным услуг, установить счетчик и уже оплачивать коммуналку по факту.

Если же человек по какой-либо причине заключать договор не хочет, то обязан выплатить за услуги по установленной норме.

"В случае оборудования всех квартир индивидуальными счетчиками- потребители, у которых нет счетчиков, или те, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю, оплачивают услуги согласно показаниям домовых счетчиков", - поясняет Козелько.

Адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры", Олег Горецкий в свою очередь отметил, если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах установлены счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры.

Помимо отсутствия счетчика, большие платежки могут прийти также в том случае, если не подавать показатели счетчиков вовремя. Однако в следующем месяце можно будет скорректировать показатели с учетом переплаченной суммы, предоставив фактические показания.

Если пришла огромная платежка, а причин на то Вы не находите, то следует обратиться к поставщику, который насчитал такие суммы. Если поставщик не идет на контакт - можно обратиться в суд.

Напомним, что отопление и горячая вода в Киеве подешевеют в платежках за март 2020 года.

Ранее мы писали, что скоро украинцы могут получить намного больше платежек на оплату коммунальных услуг. С чем связаны такие изменения, и как будем платить - можно прочесть в материале.

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