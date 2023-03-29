В каком случае вашего ребенка не допустят к сдачи НМТ: не забудьте об этом нюансе

Вступительная кампания 2023 года в Украине начнется совсем скоро, поэтому поступающим и их родителям стоит ознакомиться со всеми шагами процедуры. Не стоит забывать и о нюансах, которые часто могут сбить с толку.

В какой ситуации вашего ребенка могут не допустить к сдаче экзамена - читайте ниже в материале Styler.

Допуск абитуриентов к сдаче НМТ

Участник национального мультипредметного теста (НМТ) для того, чтобы его допустили в экзаменационный центр, обязательно должен предъявить документ, удостоверяющий личность. У выпускников это обычно паспорт.

Если такого документа не будет, участника тестирования просто не допустят к сдаче НМТ.

Следует добавить, что опоздавшие на тестирование участники также не будут допущены к прохождению тестирования. Поэтому приезжайте на место назначения вовремя. Обо всех возможных дорожных происшествиях (пробках или дополнительных остановках) позаботьтесь заранее.

Вся необходимая информация о месте, дате и времени проведения тестирования указывается в приглашении. Оно размещается на информационной странице участника экзамена не позднее 10 календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

Детали вступительной кампании 2023

Поступающие будут сдавать три предмета: украинский язык, математика и один по выбору. Выбрать можно между историей Украины, иностранным языком, биологией, физикой и химией в зависимости от того, что нужно для поступления.

Для сдачи теста учащемуся будет отведено 180 минут, которые он может распределить самостоятельно.

На проведение самих тестирований планируется две сессии. Основная будет проходить с 5 по 23 июня, дополнительная - с 11 по 24 июля. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

НМТ пройдет в один день и будет содержать задание сразу по всем трем предметам.