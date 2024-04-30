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В якому вбранні Олена Зеленська зустріла герцогиню Единбурську в Києві (фото)

Олена Зеленська з герцогинею Единбурською (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська разом з президентом України зустрілась у Києві з герцогинею Единбурською та вибрала для цієї події відповідне вбрання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді України.

В якому образі Зеленська зустріла герцогиню 

Для цієї важливої зустрічі дружина президента вибрала класичний чорний костюм, який складається з піджака та брюк, а також Олена вибрала сорочку у трендовому кольорі цього року - коричневу, що гарно поєднується з костюмом. 

Свій діловий лук пані Зеленська доповнила гостроносими туфлями човниками на підборах у чорному кольорі, та, звісно, не обійшлося без брошки, яка цього разу була у формі мапи України.

Олена Зеленська та герцогиня Единбурська у Софіївському соборі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Як пройшла зустріч Зеленських з герцогинею Софі Гелен

Герцогиня Единбурзька  стала першою особою з королівської родини Великої Британії, яка особисто відвідала Україну під час повномасштабного вторгнення і навіть не побоялася їхати сама. Вона завітала до Києва на прохання міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною зустріли Софі та корисно і приємно провели з нею час. Герцогиня передала главі державі послання від короля Чарльза ІІІ, який дуже тепло та щиро підтримує Україну. 

Як пройшла зустріч Зеленських з герцогинею (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

А разом з першою леді Оленою Зеленською Софі оглянула Софійський собор, від якого залишилась у захваті та також вирушила на зустріч із жертвами сексуального насильства та тортур у Бучі.

"У королівській родині герцогиня - одна з найактивніших громадських діячок, опікується понад 70 організаціями. Окрема тема її роботи - боротьба із сексуальними злочинами в зоні конфлікту", - каже пані Зеленська про герцогиню. 

Софі зазначила, що перший її візит до України став для неї й радісним, і сумним водночас. Вона відчула щастя, що нарешті змогла потрапити в нашу країну. Але їй боляче від того, скільки жаху накоїли росіяни на українській землі. Злочини окупантів важливо документувати.

"Поки я тут, я дізнавалася усе більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро", - сказала вона.

Як пройшла зустріч Зеленських з герцогинею (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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