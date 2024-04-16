У якому вбранні Олена Зеленська підкорила королівську родину Данії: це дуже ніжно (фото)
Олена Зеленська прибула з діловим візитом до Данії та продемонструвала витончений смак.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.
У якому вбранні Олена Зеленська прибула до Данії
Олена приїхала до Данії з робочим візитом і мала честь зустрітися з королевою Мері, яка разом з чоловіком Фредеріком X правлять Датським королівством після того, як королева Маргрете II зреклася престолу та довірила цей трон молодим членам родини.
Для цієї зустрічі пані Зеленська вибрала дуже спокійний образ в чорно-білих тонах.
Олена одягнула білу вишиту сорочку з рукавами-фонарями та широкі чорні штани палаццо, які є трендом цього року.
Свій лук дружина президента доповнила аксесуарами та чорними туфлями з гострим носком.
А ось волосся пані Олена цього разу вирішила накрутити та заколоти з різних боків, що додало образу ніжності, жіночності та елегантності.
Олена Зеленська з королівською родиною у Данії (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
"Королівська родина Данії підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Під час візиту до Данії торік ми з Президентом України мали честь зустрітися з Її Величністю Королевою Маргрете ІІ. А сьогодні рада зустрічі вже з Її Величністю Королевою Данії", - сказала перша леді України.
Після цього Зеленська побувала в Українському домі у Копенгагені та провела зустріч з представниками асоціації українців Данії, Української суботньої школи "Родовід", організації "Ластівка".
Олена Зеленська у ніжному вбранні в Данії (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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