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В каком наряде Елена Зеленская встретила герцогиню Эдинбурскую в Киеве (фото)

Елена Зеленская с герцогиней Эдинбурской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская вместе с президентом Украины встретилась в Киеве с герцогиней Эдинбурской и выбрала для этого события соответствующий наряд.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди Украины.

В каком образе Зеленская встретила герцогиню

Для этой важной встречи жена президента выбрала классический черный костюм, состоящий из пиджака и брюк, а также Елена выбрала рубашку в трендовом цвете этого года - коричневую, которая хорошо сочетается с костюмом.

Свой деловой лук Зеленская дополнила остроносыми туфлями лодочками на каблуке в черном цвете, и, конечно, не обошлось без броши, которая в этот раз была в форме карты Украины.

Елена Зеленская и герцогиня Эдинбурская в Софиевском соборе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Как прошла встреча Зеленских с герцогиней Софи Гелен

Герцогиня Эдинбургская стала первым лицом из королевской семьи Великобритании, которая лично посетила Украину во время полномасштабного вторжения и даже не побоялась ехать сама. Она посетила Киев по просьбе министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой встретили Софи и полезно и приятно провели с ней время. Герцогиня передала главе государства послание от короля Чарльза ІІІ, который очень тепло и искренне поддерживает Украину.

Как прошла встреча Зеленских с герцогиней (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

А вместе с первой леди Еленой Зеленской Софи осмотрела Софийский собор, от которого осталась в восторге и отправилась на встречу с жертвами сексуального насилия и пыток в Буче.

"В королевской семье герцогиня - одна из самых активных общественных деятельниц, занимается более 70 организациями. Отдельная тема ее работы - борьба с сексуальными преступлениями в зоне конфликта", - говорит Зеленская о герцогине.

Софи отметила, что первый ее визит в Украину стал для нее и радостным, и печальным. Она почувствовала счастье, что наконец-то смогла попасть в нашу страну. Но ей больно, сколько ужаса натворили россияне на украинской земле. Преступления окупантов важно документировать.

"Пока я здесь, я узнавала все больше о ситуации во всех ее реалиях, которые, конечно, грустны. Человеческая цена войны очень реальна, и я знаю, что все здесь чувствуют это очень остро", - сказала она.

Как прошла встреча Зеленских с герцогиней (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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