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У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024

Неділя 21 квітня 2024 12:45
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У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлія Любченко

Ангеліна Усанова вирушила до Єгипту, щоб представити Україну на Miss Eco International 2024 та показала яскраві вбрання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль дівчини.

Ангеліна Усанова показала яскраві образи у Єгипті

Ангеліна представляє Україну на особливому конкурсі краси, і саме про це дівчина пише в останні дні у своєму блозі, а також ділиться тим, як минають її дні.

Варто сказати, що на "Міс Всесвіт Україна 2023" Усанова вирушила, щоб поборотися за титул Miss Eco International 2024. Сам же конкурс має на меті популяризувати збереження планети та її екології.

У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024

Ангеліна прилетіла до Єгипту (фото: instagram.com/usanova.life)

Прибутя на конкурс - це дуже бентежна й така відповідальна мить. Адже переможниця конкурсу стане Послом доброї волі ООН з питань екології та довкілля!

"Для мене як для українки – це важливий інструмент у залученні ще більшої уваги в допомозі українській землі! Моя головна мрія та місія - мир, захист планети та екології. Вірю в найкраще та вже не можу дочекатися! Позаду важка дорога, а попереду шалений ритм і неймовірна атмосфера змагань", - розповіла Ангеліна.

Дівчина також показала, як минув її перший день на конкурсі та у якому вбранні вона була.

У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024

Ангеліна Усанова у яскравому образі (фото: instagram.com/usanova.life)

"Який чудовий день! Було так приємно познайомитися з усіма еко-королевами й провести наші перші репетиці",- розповіла Міс Україна Всесвіт.

Поки Ангеліна гуляє у розкішних вбраннях по Єгипту і демонструє українську красу. Таким чином дівчина готується й до конкурсу, фінал якого, відбудеться 28 квітня.

У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024

У яких образах Ангеліна гуляє у Єгипті (фото: instagram.com/usanova.life)

Раніше ми розповідали, що Ангеліна Усанова кардинально змінила імідж.

Також читайте, як Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку.

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