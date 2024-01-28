"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова кардинально змінила імідж (фото)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Ангеліни.

Ангеліна Усанова похизувалась новою зачіскою

"Міс Всесвіт Україна" 2023 року Ангеліна Усанова вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю та кардинально змінила свій імідж, а саме - зачіску та колір волосся.

Ангеліна вирішила обрізати каре та пофарбувати волосся у блонд. Але це ще не все, Усанова також вирішила підстригти чубчик. Свою нову зачіску, дівчина показала в Instagram.

Міс Всесвіт виклала фото та відео й написала про свою любов до зміни образів, але зазначила, що таке перевтілення вона пробує вперше, мова йде навіть не про коротку стрижку, а саме про новий колір волосся Ангеліни.

"Дуже люблю змінювати образи, але блонд пробую вперше. Як вам?", - написала Усанова.

Ангеліна Усанова показала новий імідж (фото: instagram.com/usanova.life)

Дивлячись на зачіску дівчини, не до кінця зрозуміло, перука це чи вона й справді так легко розпрощалась зі своїм довгим та натуральним волоссям. Та здається, сама Усанова дуже задоволена своїм новим іміджем.

До того ж її вже зрівняли з головною героїнею фантастичного бойовика "П’ятий елемент". І насправді її нова зачіска нагадує стиль головної героїні фільму. А також зелені очі та погляд дуже нагадують Міллу Йовович, яка, власне, й виконала цю роль і також є українкою.

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Варто сказати, що фоловери вже встигли висловити свою думку під дописом Ангеліни щодо її кардинальних змін, кольору волосся, а також зробили їй багато компліментів: