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"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку

Неділя 18 лютого 2024 17:08
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"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлія Любченко

Ангеліна Усанова стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна" і продовжує дивувати світ своєю красою. Нині дівчина показала, як відпочиває у горах.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Ангеліни.

Ангеліна Усанова показала, як відпочиває у горах

Ангеліна Усанова вирішила показати свій невеличкий відпочинок та заради відновлення вирушила в гори. На своїй сторінці в Instagram Ангеліна вже встигла поділитися першими дуже сміливими та водночас легкими кадрами з відпочинку.

На них можна побачити, як перша красуня України позує на тлі засніжених гір і отримує від цього задоволення, оскільки має змогу побути у красивому місці без зайвих турбот.

Такі, так би мовити, ретрити, й втеча від шумного міста дуже корисно впливає на моральний стан будь-якої людини.

Розсекречувати свою розкішну локацію дівчина поки не стала, але, виходячи з впізнаваної каплиці, Ангеліна проводить час в Альпах, які відрізняються від інших гірськолижних курортів.

&quot;Міс Всесвіт Україна&quot; Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку&quot;Міс Всесвіт Україна&quot; Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку

Ангеліна Усанова на відпочинку (фото: instagram.com/usanova.life)

"Після насичених днів - обов’язковий відпочинок, люблю відновлювати сили саме у горах та насолоджуватися часом наодинці з собою", - прокоментувала фотокартки Усанова.

На опублікованих фото Ангеліна постала лише у білому готельному халаті, який додає кадрам затишної атмосфери та дозволяє продемонструвати настрій, який вона хоче передати.

Варто пригадати, що не так давно Усанова експериментувала зі своїм волоссям - дівчина постала каре білого кольору, але дивлячись на нові фото, зрозуміло, що це була перука й Ангеліна поки не наважилась на кардинальні зміни у зовнішності.

&quot;Міс Всесвіт Україна&quot; Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку&quot;Міс Всесвіт Україна&quot; Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку

Ангеліна Усанова на відпочинку (фото: instagram.com/usanova.life)

Раніше ми розповідали про те, як Ангеліна Усанова показала костюм "Берегині Матері".

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