ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024

Воскресенье 21 апреля 2024 12:45
UA EN RU
В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024 Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова отправилась в Египет, чтобы представить Украину на Miss Eco International 2024 и показала яркие наряды.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль девушки.

Ангелина Усанова показала яркие образы в Египте

Ангелина представляет Украину на особом конкурсе красоты, и именно об этом девушка пишет в последние дни в своем блоге, а также делится тем, как проходят ее дни.

Стоит сказать, что на "Мисс Вселенная Украина 2023" Усанова отправилась, чтобы побороться за титул Miss Eco International 2024. Сам же конкурс преследует цель популяризировать сохранение планеты и ее экологии.

В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024

Ангелина прилетела в Египет (фото: instagram.com/usanova.life)

Прибытие на конкурс -это очень волнительный и такой ответственный момент. Ведь победительница станет Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды!

"Для меня как для украинки - это важный инструмент в привлечении еще большего внимания в помощи украинской земле! Моя главная мечта и миссия - мир, защита планеты и экологии. Верю в лучшее и уже не могу дождаться! Позади тяжелая дорога, а впереди безумный ритм и невероятная атмосфера соревнований", - рассказала Ангелина.

Девушка также показала, как прошел ее первый день на конкурсе и в каком наряде она была.

В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024

Ангелина Усанова в ярком виде (фото: instagram.com/usanova.life)

"Какой замечательный день! Было так приятно познакомиться со всеми эко-королевами и провести наши первые репетиции", - рассказала Мисс Украина Вселенная.

Пока Ангелина гуляет в роскошных нарядах по Египту и демонстрирует украинскую красоту. Таким образом, девушка готовится и к конкурсу, финал которого состоится 28 апреля.

В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024

В каких образах Ангелина гуляет в Египте (фото: instagram.com/usanova.life)

Раньше мы рассказывали, что Ангелина Усанова кардинально сменила имидж.

Также читайте, как Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Мисс Украина Вселенная
NEWS
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация