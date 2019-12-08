ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кому збільшили пенсії в Україні: інфографіка з цифрами

STYLERЖиття    08.12.2019 - 15:14
Кому збільшили пенсії в Україні: інфографіка з цифрами
Пенсії в Україні (фото: Уніан)

Українці отримають збільшені пенсії

Пенсії в Україні з 1 грудня будуть нараховуватися за новими стандартами. Згідно з офіційними даними, в Україні в даний час знаходиться 11,3 мільйонів пенсіонерів.

При цьому 249 тисяч працюючих пенсіонерів, які написали заяви, отримають перераховані пенсії. Крім того, 329 тисячам осіб призначили нові пенсії. Пенсійний фонд також виплатив 4002 особам грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій.

Кому збільшили пенсії в Україні: інфографіка з цифрами

Пенсії в Україні (Інфографіка)

За офіційними даними, на 1 січня 2019 року мінімальна пенсія становила 1497 гривень, а середня - 2645,66 гривень. При цьому 1 жовтня розмір мінімальної пенсії був на рівні 1564 гривень, а середньої - 3019,62 гривень.

Перераховані пенсії отримають ті, категорії пенсіонерів, у яких виплати пов'язані з мінімальним прожитковим мінімумом. При цьому збільшаться також мінімальні та максимальні пенсії, а також надбавки за великий стаж для пенсіонерів, які не працюють.

Кому збільшили пенсії в Україні: інфографіка з цифрами

Пенсії в Україні (Інфографіка)

Також передбачені нові доплати для людей, які отримали інвалідність під час війни. Мінімальна пенсія для тих, хто втратив працездатність збільшиться до 1638 гривень.

У пенсіонерів, стаж яких складає 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок), але при цьому пенсії менше 2000 гривень, передбачена доплата, яка допоможе їм отримати 2000 гривень.

ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні Рада схвалила закон про верифікації пенсій з пропозиціями президента
Новини України Українапенсии
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся