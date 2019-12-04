Комитет ВР рекомендует не ужесточать ответственность за невыплату пенсий и зарплат

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендовал Раде отклонить соответствующий законопроект №1167

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде отклонить законопроект №1167 "О внесении изменений в статью 175 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат, в том числе внутренне перемещенным лицам", передает корреспондент РБК -Украина.

Так, отклонить документ рекомендовал профильный подкомитет комитета.

"Прошу голосовать за отклонение, кто за? Решение принято", - отметил глава комитета Денис Монастырский.

Отметим, законопроектом предлагалось внести изменения в статью 175 Уголовного кодекса и увеличить сумму штрафов в 2 раза. Предлагалось наказывать невыплату штрафом от тысячи (17000 грн) до двух тысяч (34000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ч.1 ст. 175 УК).

Также предусматривалось ввести дополнительную отягчающее обстоятельство преступления - совершение преступления в отношении внутренне перемещенных лиц. Так, предлагалось соответствующее нарушение наказывать штрафом от двух тысяч (34000 грн) до четырех тысяч (68000 грн) необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.

Как писало РБК-Украина, Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями президента.