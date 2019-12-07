Пенсионерам приготовили неприятный сюрприз: кто не будет получать выплаты

В Украине возраст выхода на пенсию будет пересмотрен
Для выхода на пенсию в Украине с 2020-го года украинцам нужно будет иметь от 27 лет стажа, если они хотят выйти на заслуженный отдых с 60 лет. Остальным придется работать до 63 и 65 лет. Правительство опубликовало подробные требования к будущим пенсионерам. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.
Как сообщается, к 2028-му году в Украине только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Повышение требований по стажу уже происходит.
Также в Минсоцполитики заявили, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Это значит, что количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:
Кто выйдет на пенсию в 63 года:
Кто выйдет на пенсию в 65 лет:
Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)
Стоит напомнить, что пенсии в Украине с декабря начнут начислять по новым стандартам, однако изменения коснутся не все категории пенсионеров. В первую очередь перерасчет коснется тех, у кого выплаты привязаны к минимальному прожиточному минимуму. Увеличатся минимальные и максимальные размеры пенсий, надбавки за большой стаж для неработающих пенсионеров, появятся новые доплаты и повышения, в частности для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих.