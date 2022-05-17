Кому в Украине трудно найти работу во время войны: список вакансий

После вторжения России в Украину ситуация на рынке труда существенно ухудшилась. Спрос на работу очень большой, а вакансий очень мало. Некоторые профессии остались совсем невостребованными.
Как сообщает кадровый портал grc.ua, на рынке труда сформировался огромный спрос, значительно превышающий предложение.
Количество предложений работы по этим профессиям намного ниже количества желающих получить эту работу, несмотря на то, что предприятия начинают понемногу восстанавливать свою деятельность.
Отметим, что на сотрудников IT-сектора спрос остается большой, это же касается и зарплат.
Больше всего сотрудников сейчас требуется в Киеве, Львовской области, Днепропетровской области.
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Ранее мы писали, кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты.
Также сообщалось, что украинским IТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны.