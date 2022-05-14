ЕС и не только: в каких странах и на какие зарплаты украинцам предлагают работу

После вторжения России на нашу территорию, украинцам, нуждающимся во временной защите, упростили доступ к легальному трудоустройству. Где чаще всего ищут работу украинцы, на какие зарплаты, какие есть предложения, и особенности трудоустройства каждой страны.

Отметим, что в рамках Директивы ЕС 2001/55/ЕС граждане имеют право на временную защиту без длительных бюрократических процедур.

Где хотят работать украинцы?

По словам эксперта, общая заинтересованность поисковиков сервиса работой за рубежом наблюдается на предложения от работодателей из Польши, Германии, Израиля, Великобритании и Чехии.

Интересно, что именно из этих стран на платформе размещено больше всего вакансий для украинцев. Поэтому и откликаются на них там чаще.

В разных странах особенности получения временной защиты могут отличаться.

Польша

По состоянию на начало мая на OLX было размещено 572 вакансии о работе в Польше. Поисковики могут рассчитывать на среднюю заработную плату почти в 4 900 злотых (почти 1050 евро). При этом на начало мая в стране зарегистрировано около 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, то есть конкуренция - большая.

Особенности регистрации: происходит во время въезда на польском пограничном пункте или в местной администрации уже по прибытии. В Польше можно трудоустроиться без дополнительных документов и находиться на территории страны до 18 месяцев.

Германия

Общее количество украинских переселенцев в стране в мае составляет 280 тысяч человек. На начало мая на сервисе опубликовано 329 актуальных вакансий работы в Германии. В среднем предлагают плату в 1 640 евро.

Особенности регистрации: переселенцы, которые не имеют визы на краткосрочное пребывание, могут получить вид на жительство в течение 90 дней после прибытия, подав соответствующее заявление в иностранное представительство по месту проживания. Документ позволяет жить в стране в течение года с возможностью продления еще на 2 года, а также предоставляет право на помощь Агентству по трудоустройству.

Израиль

Страна имеет более сложную процедуру приема украинцев, чем ЕС, поэтому большого наплыва наших соотечественников в Израиле пока не наблюдается. Однако уровень средней заработной платы в 85 тысяч гривен (примерно 9 630 шекелей) делает страну привлекательной среди поисковиков. Сейчас на OLX есть 269 вакансий.

Особенности регистрации: для трудоустройства необходима рабочая виза. Ее владельцы имеют право пригласить в страну членов своих семей, которые могут находиться в Израиле до 90 дней в статусе туристов.

Великобритания

Так же, как Израиль, Британия не является членом Евросоюза, поэтому Директива ЕС на нее не распространяется. Однако высокий уровень средней заработной платы (75 тысяч гривен или 2 тысячи фунтов стерлингов) мотивирует украинцев откликаться на вакансии, которых сейчас 118 на OLX.

Особенности регистрации: для того, чтобы получить убежище при наличии родственников внутри страны, необходимо еще до въезда в Великобританию получить визу. Попасть в страну без визы с возможностью трудоустройства можно, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, который согласится бесплатно предоставить украинцу жилье на 6 месяцев.

Чехия

Сюда выехало 320 тысяч переселенцев. Эта страна закрывает пятерку самых популярных стран среди самих поисковиков на сервисе. Здесь размещено 150 предложений работы. Средняя плата - 40 тысяч гривен (31 725 крон).

Особенности регистрации: с 21 марта переселенцы из Украины могут работать в Чехии без получения разрешения. В то же время украинцы, имеющие Шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Где украинцам платят больше всего?

К сожалению, среди стран, в которых украинцы могут получать самую высокую заработную плату, только одно государство (Израиль) входит в топ самых популярных стран. Остальные - значительным спросом не пользуются.

ТОП стран с самой высокой медианной заработной платой (на май 2022):