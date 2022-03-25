Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны
Украинские IT-специалисты могут найти работу во время войны, а компании, которые нуждаются в таких специалистах, могут набрать себе команду.
Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"Сегодня украинская экономика как никогда нуждается в поддержке. Чтобы обеспечить ее стабильность, украинские ІТ-специалисты готовы работать и ищут новые возможности" - говорится в сообщении.
Так, Европейская ассоциация программной инженерии Ease создала платформу, которая объединит иностранных партнеров с украинским ІТ. Ссылка на ресурс: https://work.it-ease.com/
Если вы имеете свободных специалистов или команду, переходите по ссылке и подавайте резюме.
Если вы имеете проект и ищете команду или специалистов для реализации, переходите по ссылке и заполняйте заявку.
Если вы единичный специалист, можно подать свое резюме по ссылке и найти проект для реализации.
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