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Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 14:10
Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны Фото: Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинские IT-специалисты могут найти работу во время войны, а компании, которые нуждаются в таких специалистах, могут набрать себе команду.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Сегодня украинская экономика как никогда нуждается в поддержке. Чтобы обеспечить ее стабильность, украинские ІТ-специалисты готовы работать и ищут новые возможности" - говорится в сообщении.

Так, Европейская ассоциация программной инженерии Ease создала платформу, которая объединит иностранных партнеров с украинским ІТ. Ссылка на ресурс: https://work.it-ease.com/

Если вы имеете свободных специалистов или команду, переходите по ссылке и подавайте резюме.

Если вы имеете проект и ищете команду или специалистов для реализации, переходите по ссылке и заполняйте заявку.

Если вы единичный специалист, можно подать свое резюме по ссылке и найти проект для реализации.

Ранее мы писали, как украинцам получить социальную помощь во время войны.

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