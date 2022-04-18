Кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты: список популярных вакансий
Во время войны в Украине существенно изменился рынок труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот сейчас неактуальны. Украинцам приходится менять квалификацию, учиться новым навыкам, чтобы приспособиться к новым реалиям.
Кого ищут работодатели в Киеве, и сколько предлагают платить, рассказала нам Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.
Так, по данным сервиса, топ-10 востребованных специалистов среди украинских работодателей в период с 1 по 17 апреля по количеству размещенных вакансий стали (должность и количество объявлений):
- водитель - 5 939
- продавец - 2 231
- грузчик - 2 052
- охранник/сторож - 1 554
- разнорабочий - 1 530
- сиделка - 1 217
- курьер - 1 191
- швея - 1 047
- строитель - 852
- парикмахер - 840
Кому предлагают большую зарплату
По словам эксперта, список специальностей по медианной зарплате существенно иной:
- Около 30 тыс. грн готовы платили в столице фасадчикам, комбайнерам и плиточникам.
- Водителям такси предлагают 25 тыс. грн.
- Чуть меньше прорабам - 23 тыс. грн.
В таких сферах как "Логистика/склад/доставка", "Строительство/отделочные работы" и "Розничная торговля/продажи/закупки" украинские работодатели чаще всего ищут кандидатов на полную занятость.
Однако, учитывая сложную ситуацию в стране есть вакансии с частичной и гибкой занятостью.
Ранее мы писали, что украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны.