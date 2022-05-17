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Кому в Україні важко знайти роботу під час війни: список вакансій

Фото: Кому важко знайти роботу в Україні (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну ситуація на ринку праці істотно погіршилася. Попит на роботу дуже великий, а вакансій дуже мало. Деякі професії залишилися зовсім незатребуваними.

Як повідомляє кадровий портал grc.ua, на ринку праці сформувався величезний попит, що значно перевищує пропозицію.

Кому зараз складно знайти роботу?

  • Педагог
  • Учений
  • Охоронець
  • Страховик
  • Юрист
  • Працівникам сфери обслуговування

Кількість пропозицій роботи за цими професіями набагато нижче кількості бажаючих отримати цю роботу, незважаючи на те, що підприємства починають потроху відновлювати свою діяльність.

На яких фахівців є попит?

  • Медики і фармацевти
  • Будівельник
  • Працівники транспорту та логістики

Відзначимо, що на співробітників IT-сектора попит залишається великий, це ж стосується і зарплат.

Найбільше співробітників зараз потрібно в Києві, Львівській області, Дніпропетровській області.

Вакансії в Україні (фото: grc.ua)

Читайте також, в яких країнах і на які зарплати українцям пропонують роботу.

Раніше ми писали, кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати.

Також повідомлялося, що українським ІТ-фахівцям розповіли, як знайти роботу під час війни.

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