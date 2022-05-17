Кому в Україні важко знайти роботу під час війни: список вакансій

Кому зараз складно знайти роботу?

Педагог

Учений

Охоронець

Страховик

Юрист

Працівникам сфери обслуговування

Кількість пропозицій роботи за цими професіями набагато нижче кількості бажаючих отримати цю роботу, незважаючи на те, що підприємства починають потроху відновлювати свою діяльність.

На яких фахівців є попит?

Медики і фармацевти

Будівельник

Працівники транспорту та логістики

Відзначимо, що на співробітників IT-сектора попит залишається великий, це ж стосується і зарплат.

Найбільше співробітників зараз потрібно в Києві, Львівській області, Дніпропетровській області.

Вакансії в Україні (фото: grc.ua)