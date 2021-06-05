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Кому в Украине платят больше всего: перечень вакансий

Автор: Тетяна Самарук

Наибольшую заработную плату в Украине получают программисты. А именно те, которые владеют языком программирования Magento, им платят 70 тыс. грн.

Об этом сообщают в статистике кадрового портала work.ua.

Где самые высокие зарплаты в Украине?

Согласно данным портала, самую высокую среднюю зарплату получают люди, которые работают в Киеве - 16,5 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 14 тыс. грн, Запорожье – 12 тыс. грн, в Одессе - 14 тыс. грн. В Харькове средний заработок составляет 13 тыс. грн.

Так, по статистике в Украине больше всего зарабатывают:

  • Magento-программист 70 000 грн

  • C++ программист 62 500 грн

  • Angular-разработчик 60 000 грн

  • Программист django 60 000 грн

  • Ruby on Rails программист 60 000 грн

  • Программист Java 55 000 грн

  • Net-программист 55 000 грн

  • Python-программист 51 000 грн.

Ранее мы сообщали, что прожиточный минимум в Украине может вырасти более чем вдвое. Так, соответствующий законопроект Верховная рада приняла в первом чтении.

Также отметим, что зарплаты украинцев продолжают расти в 2021 году. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен.

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