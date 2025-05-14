Кому пасує більше? Дженна Ортега повторила культовий образ Керрі Бредшоу (фото)

Дженна Ортега відвідала світову прем’єру фільму "Hurry Up Tomorrow" 13 травня в Нью-Йорку. На червоній доріжці вона постала у витонченій сукні з розрізом та принтом з вирізками з газет.

Зірка "Венздей" у сукні Керрі Бредшоу (фото: Getty Images)

Доповнила свій модний "лук" Дженна золотими туфлями на ремінцях з відкритим носком і підборами. Особливого акценту додали стримані прикраси з золота та манікюр нюдово-рожевого відтінку.

Вінтажний образ був запозичений з колекції Christian Dior сезону осінь-зима 2000-2001. Саме Сара Джессіка Паркер зробила наряд культовим. Її героїня Керрі з'явилася у ньому в третьому сезоні серіалу "Секс і місто".

Дженна Ортега в образі Керрі Бредшоу (колаж: РБК-Україна)

Сукня стала настільки обговорюваною, що навіть через 20 років різні зірки Голлівуду продовжують обирати її для модних виходів. Раніше Кім Кардашян та Емілі Ратаковскі демонстрували різні варіанти сукні у 2019-му та 2021-му роках.

"Газетна" сукня Керрі Бредшоу (скриншот)

Що відомо про модний образ Керрі Бредшоу

Героїня Сари Джессіки Паркер вперше продемонструвала наряд в 17-й серії 3-го сезону. Тоді вона прямувала на зустріч з ексдружиною "Містера Біга" (також - Супермен), аби перепросити за зруйнований шлюб. Згодом вона повторила образ вже у фільмі "Секс і місто-2".

Цікаво, що Джон Гальяно, який на початку 2000-х був креативним директором Dior, для своєї колекції надихався безпритульними на вулицях Парижа та елітними вечірками 20–30-х років, де багатії вдавали злиденних заради розваги. Тоді він презентував модну лінійку Hobo Chic.

"Газетний" принт, який він запозичив у Ельзи Скіапареллі, отримав назву Christian Dior Daily. Втім, колекція викликала шквал негативу та акції протесту.

Люди звинуватили дизайнера в експлуатації образу бездомних та навіть виходили на протести. Згодом Гальяно публічно перепросив та створив нову колекцію, де і з’явилася легендарна "газетна" сукня.