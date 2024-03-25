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6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Понеділок 25 березня 2024 19:47
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6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер Сара Джесіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: Юлія Любченко

Сара Джессіка Паркер - не лише дивовижно-талановита акторка, а ще й ікона стилю для багатьох жінок у світі, і це вона демонструє й у своїх героїнях.

РБК-Україна (проект Styler) склало список найкращий та найяскравіших ролей Сари й залюбки ділиться ним з вами.

Секс у великому місті

Роль Кері Бредшоу зробила з Сари справжню колекціонерку туфель та романтичну журналістку, яка все життя прагнула справжнього та щирого кохання попри всі негаразди у стосунках з чоловіками.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Кохання та інші неприємності

Знову ж таки романтична картина, у якій Сара зустрічає цікавого чоловіка, з яким будує стосунки. Та сюжет не такий простий, адже її обранець - матусин синок.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з фільму "Кохання та інші неприємності"

Усі дороги ведуть до Риму

Сара грає мати-одиначку Меггі, яка за сюжетом зі своєю донькою вирушає у подорож до крихітного Тосканського містечка, де Меггі колись часто бувала у молоді роки. Там Меггі випадково зустрічає Люка, вродливого колишнього коханця, який і досі не одружений і живе зі своєю 80-річною мамою Кармен і це змінює її життя.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з фільму "Усі дороги ведуть до Риму"

Розлучення

Френсіс переживає довге, важке розлучення, яке змушує її по-новому поглянути на роки спільно прожитого життя. Виявляється, почати все з чистого аркуша не так-то просто.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з фільму "Розлучення"

Я не знаю, як вона робить це

Паркер грає роль Кейт, яка отримує нового клієнта, який потребує частих поїздок до Нью-Йорка, а Річард працевлаштовується і в результаті на родину залишається все менше часу. Ситуація ускладнюється з появою нового ділового партнера Кейт, чарівного Джека Абельхаммера, який стає несподіваним джерелом спокуси.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з фільму "Я не знаю, як вона це робить"

Клуб перших дружин

У сюжеті фільму постають випускниці коледжу, які колись товаришували й зустрічаються майже через тридцять років. Не дивлячись на те, що їх шляхи розійшлися, життя подружок складалося дуже схоже: всі троє начебто вдало вийшли заміж і всі троє недавно розійшлися з чоловіками, звинувачуючи у тому, що сталося юних красунь.

6 найяскравіших ролей приголомшливої Сари Джессіки Паркер

Кадр з фільму "Клуб перших дружин"

Раніше ми розповідали, що Сара Джессіка Паркер працює над фільмом про українців.

Також читайте, як Сара Джесіка Паркер вразила новим образом.

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Акторка Фільми
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