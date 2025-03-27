Зірка "Венздей" Дженна Ортега показалася у червоній сукні зі скла: скільки коштує ефектний образ

22-річна акторка Дженна Ортега здобула особливу популярність завдяки серіалу "Венздей". І поки фани чекають на продовження проєкту, акторка вражає модними виходами. Днями вона підкорила публіку появою в ефектній сукні зі скла.

Скільки коштує червона сукня Ортеги

Зірка серіалу "Венздей" з'явилася в ефектній червоній сукні від Oscar de la Renta, вартість якої сягає майже 13 тисяч доларів. Наряд нагадує вітражне скло, проте насправді виготовлений з міцного пластику.

І хоча образ вийшов ефектним, Ортега зізналася: деякі деталі вбрання змушують її відчувати дискомфорт.

"​Я не збираюся брехати, є шматочки, які впиваються мені в сідниці щоразу, коли я сідаю", - поділилася вона.

На це ведучий шоу Стівен Колберт жартома відповів, що варто мати на майданчику команду медиків.

Дженна Ортега в модній червоній сукні зі скла (скриншот)

Що відомо про другий сезон "Венздей"

Зйомки другого сезону завершилися в грудні минулого року. До касту долучилося чимало зірок. Так, Дженна розповіла, як було працювати з Леді Гагою, яка з'явиться в ролі в камео.

"Я була неймовірно схвильована. Навіть не знала, як до неї звертатися. Усі тільки й говорили: "Гага йде! Гага йде!" - це було нашим кодовим словом. Вона така мила і скромна. Просто нормальна людина, і це чудово. Вона настільки талановита, що це навіть лякає, але водночас вона така крута. Пам’ятаю, як прийшла на знімальний майданчик, а там усе було повністю змінено", - розповіла акторка.

Як пояснила Ортега, з приходом співачки атмосфера на майданчику кардинально змінилася. Для неї підготували чимало сюрпризів.

"У день її приїзду раптом з’явилася вантажівка, потім ще одна і ще одна. Я йшла і спіткнулася об якусь доріжку, не розуміючи, що це. Виявилося, то для неї спеціально проклали від трейлера до знімального майданчика. Я йшла у свій намет перепочити й бачу, що його замінили на новий! У мене з'явилося перукарське крісло, дорога вода… Усе стало розкішним. Ми справді хотіли її вразити. А вже наступного дня я повернулася до свого запиленого знімального майданчика", - поділилася з гумором Дженна.

Прем'єра другого сезону "Венздей" запланована на 2025 рік. Творці пообіцяли, що сюжет матиме ще більше неочікуваних поворотів.

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