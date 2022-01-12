Кому в отеле нужно оставлять чаевые и какую сумму: это полезно знать

Она рассказала, что чаевые обслуживающему персоналу отелей оставляют менее трети гостей.

Отмечается, что работа уборщиц считается травмоопасной. Они также сталкиваются с дополнительным риском сексуальных домогательств и нападений, поскольку обязанности заставляют их находиться в одиночестве в комнатах незнакомцев.

Несмотря на такие условия работы, горничные остаются одними из наименее оплачиваемых представителей гостиничной сферы.

По словам экспертов, давать чаевые нужно ежедневно, чтобы деньги получили все лица, которые обслуживали ваш номер.

Сколько денег оставить на чаевые

Стандартная плата за уборку составляет от 1 до 5 долларов в день. Однако эксперты, ссылаясь на пандемию, предлагают платить больше, если у вас есть такая возможность.

"Приветствуется от 5 до 10 долларов в день в зависимости от отеля, в котором вы остановились. Чем продуманным есть гостиница, тем больше вам захочется заплатить", – рассказала эксперт Дайан Готтсман.

К тому же размер чаевых зависит от таких факторов, как географическое расположение, продолжительность пребывания, количество гостей в номере и дополнительные запросы.

Деньги для горничной можно оставить на кровати рядом с подушкой или же в специальном конверте с пометкой.