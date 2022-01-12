Кому в готелі потрібно залишати чайові та яку суму: це корисно знати

Під час перебування в готелі заведено давати чайові. Розмір грошової винагороди стартує від 1 долара.
Про це HuffPost розповіла фахівець з етикету Джульєтта Мітчелл.
Вона розповіла, що чайові обслуговуючому персоналу готелів залишають менше третини гостей.
Зазначається, що робота прибиральниць вважається травмонебезпечною. Вони також стикаються з додатковим ризиком сексуальних домагань і нападів, оскільки обов'язки змушують їх перебувати на самоті в кімнатах незнайомців.
Попри такі умови роботи, покоївки залишаються одними з найменш оплачуваних представників готельної сфери.
За словами експертів, давати чайові потрібно щодня, щоб гроші отримали всі особи, які обслуговували ваш номер.
Так, стандартна плата за прибирання становить від 1 до 5 доларів на день. Проте експерти, посилаючись на пандемію, пропонують платити більше, якщо у вас є така можливість.
"Вітається від 5 до 10 доларів на день, залежно від готелю, в якому ви зупинилися. Чим продуманішим є готель, тим більше вам захочеться заплатити", – розповіла експертка Дайан Готтсман.
До того ж розмір чайових залежить від таких факторів, як географічне розташування, тривалість перебування, кількість гостей у номері та додаткові запити.
Гроші для покоївки можна залишити на ліжку поруч із подушкою або ж у спеціальному конверті з позначкою.
Раніше ми повідомляли, чому не треба знімати взуття в номері готелю.
Також ми писали, чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі.