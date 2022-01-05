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Почему не надо снимать обувь в номере отеля: причина вас удивит

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Среда 05 января 2022 15:53
Почему не надо снимать обувь в номере отеля: причина вас удивит Почему в отеле нельзя ходить босиком (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Популярная блогер рассказала, что ни в коем случае нельзя ходить в отелях босиком. Также она рекомендации, как проверить чистоту в своей комнате.

Видео в TikTok опубликовала alyssascleaningcompany

Так, блогер советует забыть о босые ноги в отеле.

Она рассказала, что даже в хороших отелях с качественным сервисом пол часто не моют особо тщательно. Однако, на первый взгляд, пол может показаться аккуратным, однако вполне вероятно, что там есть грязь.

Поэтому обязательно нужно брать с собой домашнюю обувь или пользоваться одноразовой, которую предлагают в отеле.

Как проверить чистоту в комнате

Женщина советует сбрызнуть пол водой и вытереть белой салфеткой. Вероятно, бумажная салфетка станет довольно грязной.

Блогерша рассказала, что проводит такой тест каждый раз, когда останавливается в отеле.

К тому же она настаивает, что чистота и гигиена – обязательны в отеле.

@alyssascleaningcompany Can’t trust anybody or anything

Ранее мы сообщали что названы лайфхаки, которые помогут бесплатно получить лучший номер в отеле.

Также мы писали, почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле.

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