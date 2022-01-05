Почему не надо снимать обувь в номере отеля: причина вас удивит
Популярная блогер рассказала, что ни в коем случае нельзя ходить в отелях босиком. Также она рекомендации, как проверить чистоту в своей комнате.
Видео в TikTok опубликовала alyssascleaningcompany
Так, блогер советует забыть о босые ноги в отеле.
Она рассказала, что даже в хороших отелях с качественным сервисом пол часто не моют особо тщательно. Однако, на первый взгляд, пол может показаться аккуратным, однако вполне вероятно, что там есть грязь.
Поэтому обязательно нужно брать с собой домашнюю обувь или пользоваться одноразовой, которую предлагают в отеле.
Как проверить чистоту в комнате
Женщина советует сбрызнуть пол водой и вытереть белой салфеткой. Вероятно, бумажная салфетка станет довольно грязной.
Блогерша рассказала, что проводит такой тест каждый раз, когда останавливается в отеле.
К тому же она настаивает, что чистота и гигиена – обязательны в отеле.
@alyssascleaningcompany Can’t trust anybody or anything
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