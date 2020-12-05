Кому и на сколько подняли пенсии с 1 декабря: появилась инфографика

В Украине с 1 декабря 2020 произошло очередное повышение пенсий и социальных выплат на фоне повышения прожиточного минимума. Сумма выплат изменилась, в том числе для неработающих пенсионеров, шахтерам, лиц с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидов вследствие войны и участников боевых действий, а также ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов и некоторых других социальных групп. Об этом сообщается в Министерстве социальной политики Украины в Facebook.

Повышение выплат было предусмотрено законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Так, согласно закону, минимальная пенсия увеличится с 1712 до 1769 гривен (на 57 грн), а максимальная — с 17120 до 17690 гривен.

Также были повышены пенсии членам семей погибших ветеранов войны, жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, социальная помощь по уходу лицам с инвалидностью вследствие войны, надбавки донорам.

Министерство социальной политики Украины опубликовало инфографику, на которой подробно изображено, как вырос минимальный размер пенсионной выплаты лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.

Как выросли пенсии в Украине на 1 декабря 2020 (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, в начале августа в украинском правительстве анонсировали проведение индексации пенсий для всех пенсионеров.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн до 1769 грн.