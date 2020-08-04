Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий

Фото: пенсии в Украине будут проиндексированы (РБК-Украина)

Министерство готовит индексацию для всех пенсионеров без исключений

В украинском правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, министерство будет инициировать изменения в законодательство по поводу индексации всех пенсий.

"У нас есть такие инициативы - сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… и военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты. Поэтому я хочу, чтобы люди знали, что есть такая проблема, и ее надо исправлять", - добавила Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 3 августа начал финансирование пенсий за месяц; на выплаты направлено 1,2 млрд гривен.

Кроме того, Кабинет министров одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тысячи членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Помощь будет выплачиваться членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых не достигает 7800 гривен. Если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которая не достигает до 6100 гривен на каждого из членов семьи.